МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов (LME) в четверг вновь подскочила на максимально допустимые 15% и превысила 37 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. СМИ: "Норникель" и "Русал" зафиксировали цены на металлы в России

Накануне цена никеля также достигла верхней границы диапазона, при этом металл подорожал впервые с момента возобновления торгов им на LME неделю назад.

Ранее — после того как утром 8 марта цена на никель подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну — биржа приостановила торги на несколько дней.

Торги были возобновлены 16 марта, и цены на никель, не имевшие до того возможности скорректироваться, уже на открытии сессии составили 45,49 тысячи долларов (падение на 5%), что было нижним пределом дневной цены, установленным биржей.