МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером поднимается на 1%, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Украине, свидетельствуют данные торгов. СМИ: "Норникель" и "Русал" зафиксировали цены на металлы в России

По состоянию на 17.29 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 24,4 доллара, или на 1,26% — до 1961,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 3,41% — до 26,047 доллара за унцию.

Участники торгов продолжают следить за ситуацией вокруг России и Украины. Геополитические риски поддерживают спрос на традиционно более надежное золото.

"Уход рынков от риска в целом остается высоким", — считает старший аналитик Kitco.com Джим Выкофф (Jim Wyckoff), чье мнение приводит портал MarketWatch. Фактором риска эксперт называет ситуацию между Россией и Украиной и "ее многочисленные последствия для мира", что поддерживает стоимость золота.

Кроме того, сохраняющиеся инфляционные риски также являются позитивным фактором для цен на золото, которое также выступает как инфляционный хедж. Годовая инфляция в Великобритании по итогам февраля ускорилась до 6,2% с 5,5% месяцем ранее, показатель достиг максимального значения с марта 1992 года. Инфляция в США в феврале являлась рекордной с 1982 года.