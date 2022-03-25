МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром продолжает увеличиваться в качестве актива-убежища, инвесторы оценивают перспективы мировой экономики под влиянием санкций против РФ, свидетельствуют данные торгов. Финансист назвал “точку отсчета”, с которой начнется крах доллара

По состоянию на 8.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,2 доллара, или на 0,01%, до 1962,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,14%, до 25,955 доллара за унцию.

Поддержку драгоценному металлу продолжают оказывать опасения инвесторов за мировую экономику на фоне санкций против РФ. Традиционно, золото считается активом-убежищем, спрос на который растет при геополитической напряженности.

С начала недели золото выросло в цене на 1,72%, а с начала месяца — на 3,25%.

По словам аналитиков FXStreet, которые приводит газета Wall Street Journal, стоимость золота получает дополнительный импульс вверх из-за новостей, указывающих на то, что лидеры G7 согласилась пресекать любые сделки с золотом с участием российского центрального банка, которые будут подпадать под санкции.