МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром увеличивается на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании статистики по США

По состоянию на 9.04 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,26%, до 4,7372 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,85%, до 10349,5 доллара, алюминия — на 0,81%, до 3623,5 доллара, цинка — на 1,49%, до 4039 долларов.

Поддержку меди в пятницу утром оказывает снижение стоимость доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 98,46 пункта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары более привлекательными для покупки.