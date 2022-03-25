МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота несколько снижается в рамках коррекции после двух торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. Центробанк рассказал, где хранятся золотые резервы России

По состоянию на 17.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,05 доллара, или на 0,61%, до 1950,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,47%, до 25,54 доллара за унцию.

За предыдущие две торговые сессии золото подорожало суммарно на 2%, до 1960 долларов за унцию с 1920 долларов. Инфляционные опасения и международная напряжённость были основными факторами роста котировок, поскольку золото традиционно выступает как актив-убежище и инфляционный хедж.

Аналитики отмечают, что в целом факторы роста сохраняются. Ситуация вокруг Украины и России, "а также другие факторы, такие как перебои цепочек поставок, скорее всего, будут способствовать еще более высоким уровням инфляции, что будет оставаться катализатором роста цен на золото", приводит портал Market Watch мнение старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардийо (Peter Cardillo).