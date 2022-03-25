МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость майских фьючерсов на кофе на нью-йоркской торговой площадке готовится продемонстрировать недельный рост впервые за шесть последних недель, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Bloomberg: производство кофе находится под угрозой

По состоянию на 17.46 мск стоимость майских фьючерсов на кофе растёт на 0,1%, до 2,225 доллара за фунт. При этом суммарно за неделю кофе подорожал почти на 0,7%.

В феврале кофе подорожал до максимума с сентября 2011 года, превысив отметку в 2,6 доллара за фунт. После достижения этого рекорда кофе стал дешеветь, если считать по целым неделям, и снижение стоимости длилось пять недель подряд.

Но на уходящей неделе на рынок пришли опасения относительно дефицита предложения, которое может возникнуть из-за резкого роста цен на удобрения, в том числе из-за эскалации ситуации на Украине.

"Цены на удобрения стремительно растут во всем мире при перебоях с поставками и проблемах с производством, а вторжение России на Украину только усугубляет эту ситуацию", — говорится в сообщении агентства Блумберг.

Кроме того, агентство отмечает, что экспорт кофе усложнился из-за дефицита контейнеров, и экспортеры даже вынуждены перевозить кофе в огромных мешках, как это было 20 лет назад.