МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается на укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов. Аналитик назвал тех, кто может отказаться от доллара вслед за Россией

По состоянию на 8.00 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижается на 0,75% — до 4,7105 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,49% — до 10367,5 доллара, алюминия — на 3,35%, до 3551 доллара, цинка — на 3,03%, до 4149 долларов.

Динамика меди находится в зависимости от курса американской валюты. Так, при более дорогом долларе сырьевые товары становятся менее привлекательными для покупки. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 97,91 пункта.

Кроме того, снижению стоимости меди способствуют статданные по крупнейшему ее импортеру — Китаю. Индекс деловой активности PMI в промышленном секторе страны в марте опустился до 49,5 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 49,9 пункта.