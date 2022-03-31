Майские фьючерсы на медь дешевеют до $4,7105 за фунт на фоне укрепления доллара
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается на укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижается на 0,75% — до 4,7105 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,49% — до 10367,5 доллара, алюминия — на 3,35%, до 3551 доллара, цинка — на 3,03%, до 4149 долларов.
Динамика меди находится в зависимости от курса американской валюты. Так, при более дорогом долларе сырьевые товары становятся менее привлекательными для покупки. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 97,91 пункта.
Кроме того, снижению стоимости меди способствуют статданные по крупнейшему ее импортеру — Китаю. Индекс деловой активности PMI в промышленном секторе страны в марте опустился до 49,5 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 49,9 пункта.
https://1prime.ru/commodities/20220331/836549483.html