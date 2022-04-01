МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром снижается, инвесторы взвешивают перспективы повышения базовой процентной ставки Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов. Россиян предупредили о возможном резком укреплении рубля

По состоянию на 7.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,2 доллара, или на 0,63%, до 1937 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,56%, до 24,992 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла в пятницу утром находится под давлением ожиданий повышения учетной ставки ФРС США. При повышении базовой ставки курс национальной валюты растет, а золото дешевеет. "Опасения рынков по поводу стагфляции, вероятно, неуместны — это означает, что цены в конечном итоге окажутся под давлением, поскольку (Федеральная резервная система) повышает процентные ставки", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Эксперт добавил, что учитывая это, золоту будет сложно пробить недавние максимумы.

Кроме того, снижению цен на драгоценный металл способствует уже укрепляющийся доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 98,45 пункта.