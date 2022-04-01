МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром снижается на укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов. Россиян предупредили о возможном резком укреплении рубля

По состоянию на 8.32 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижается на 0,75% — до 4,6963 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,07% — до 10375 долларов, алюминия снизилась на 1,69%, до 3491 доллара, цинка выросла на 0,59%, до 4173,5 доллара.

Снижению стоимости меди способствует укрепляющийся доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,15%, до 98,46 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые активы менее выгодными для покупки.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные по крупнейшему импортеру меди — Китаю. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе в марте снизился до 48,1 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 50 пунктов.