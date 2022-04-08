МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе в пятницу утром слабо растет и приближается к отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Руки коротки. Европе не удалось "забанить" российский уголь

Майские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 1172 доллара и почти в первый час слабо росли. Однако затем котировки ускорили рост и на 10.00 мск фьючерсы дорожали уже на 1,4%, до 1195 долларов за тысячу кубов.

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