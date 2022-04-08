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Цены на газ в Европе неуверенно растут
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость газа в Европе в пятницу утром слабо растет и приближается к отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские фьючерсы на газ... ПРАЙМ, 08.04.2022
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, торги, биржи, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Газовая горелка
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе в пятницу утром слабо растет и приближается к отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 1172 доллара и почти в первый час слабо росли. Однако затем котировки ускорили рост и на 10.00 мск фьючерсы дорожали уже на 1,4%, до 1195 долларов за тысячу кубов.
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