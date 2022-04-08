МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет на сохранении спроса на драгметалл как на актив-убежище в свете сохранения глобальной неопределенности, свидетельствуют данные торгов. Дерипаска оценил сроки создания успешной экономики в России

По состоянию на 17.35 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,6 доллара, или на 0,49%, до 1947,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,36%, до 24,825 доллара за унцию.

Спрос на золото остается повышенным, так как напряженная ситуация на мировой арене поддерживает спрос на надежные активы. Плюс к этому риск ускорения глобальной инфляции повышает привлекательность золота как инфляционного хеджа.

При этом в ходе недели давление на драгметалл оказали комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США об ужесточении монетарной политики. На этом фоне укрепился доллар, что сделало золото менее доступным для держателей другой иностранной валюты. Хотя поддерживающие факторы все же перевешивают сдерживающие.

"С одной стороны, у нас есть внешнеполитические риски, вызванные войной на Украине и растущей инфляцией, которые оказывают поддержку драгоценному металлу… С другой стороны, у нас есть все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) США", — отметил аналитик Activ Trades Рикардо Еванджелиста (Ricardo Evangelista), чье мнение приводит агентство Рейтер.