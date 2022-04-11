МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром заметно снижается на фоне более сильного доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

По состоянию на 8.17 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,88% — до 4,6862 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,12% — до 10323,5 доллара, алюминия снизилась на 0,31%, до 3374,5 доллара, цинка выросла на 1,59%, до 4254,5 доллара.

Более дорогой доллар делает сырьевые товары, такие как медь, менее выгодными для покупки. Так, индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) увеличивался на 0,11%, до 99,91 пункта. Такая динамика американской валюты обусловлена ожиданиями дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за обострением коронавирусной ситуации в крупнейшем импортере меди — Китае. Власти страны приняли ряд ограничительных мер для сдерживания пандемии.