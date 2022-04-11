МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в начале понедельника демонстрирует минимальный рост и остаются возле отметки 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги небольшим снижением до 1151 доллар за тысячу кубометров. Однако цены быстро перешли к росту и на 9.19 мск достигли 1178 доллара, что на 0,6% выше расчетной цены предыдущей сессии — 1171 доллара.
Стоимость "голубого топлива" на европейском рынке с конца февраля демонстрировала сильную волатильность, однако за прошлую неделю цены закрепились в диапазоне 1100-1200 долларов.