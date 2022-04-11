МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в начале понедельника демонстрирует минимальный рост и остаются возле отметки 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. СМИ: Европа отказалась поставлять в Россию оборудование для СПГ

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги небольшим снижением до 1151 доллар за тысячу кубометров. Однако цены быстро перешли к росту и на 9.19 мск достигли 1178 доллара, что на 0,6% выше расчетной цены предыдущей сессии — 1171 доллара.

Стоимость "голубого топлива" на европейском рынке с конца февраля демонстрировала сильную волатильность, однако за прошлую неделю цены закрепились в диапазоне 1100-1200 долларов.