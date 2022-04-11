МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника в основном снижением, в лидерах падения — китайские площадки на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. Китай обновил антирекорд по COVID-19

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,61%, до 3167,13 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,33%, до 2011,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,03%, до 21208,3 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,27%, до 2693,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%, до 7485,2 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,61%, до 26821,52 пункта.

В пятницу инвесторы обратили внимание на различные факторы, оказывающие влияние на рынки. Так, рост числа заболевших ковидом в Китае усилил ожидания дополнительных ограничительных социально-экономических мер в стране.

Также на настроения трейдеров повлияли инфляционные риски. Годовая инфляция в Китае разогналась до 1,5% с 0,9% месяцем ранее. При этом цены производителей (PPI) в годовом выражении в стране подскочили на 8,3%. А ожидался рост на 7,9%.

Кроме того, рынки отреагировали на динамику американских бирж. В пятницу фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,27% и 1,34% соответственно.