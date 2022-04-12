МОСКВА, 12 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на золото в понедельник выросли третью сессию подряд. Инвесторы не придали большого значения дальнейшему повышению доходности казначейских облигаций. В центре внимания рынка остаются опасения относительно нарастания инфляционного давления. Золото продолжает дорожать на инфляционных рисках

"Мир сфокусирован на инфляции и нормализации цепочек поставок", — говорит Чинтан Карнани, директор по исследованиям Insignia Consultants. Золото и другие драгоценные металлы – это "единственная защита от инфляции и, более того, от инфляции цен на продукты питания".

Июньские контракты на золото на COMEX выросли на 2,60 доллара, или на 0,1%, до 1948,20 доллара за унцию после повышения на прошлой неделе на 1,1%. Майские фьючерсы на серебро подорожали на 16 центов, или на 0,7%, до 24,987 доллара за унцию.

На этой неделе ожидается публикация крупного объема экономических данных. В частности, выйдет отчет об инфляции в США, достигающей 40-летних максимумов.

Опубликованные в понедельник данные Федерального резервного банка Нью-Йорка показали очередной рост краткосрочных инфляционных ожиданий, однако среднесрочные ожидания снизились.

Во вторник выйдет индекс потребительских цен США за март, а в среду – индекс цен производителей за тот же период. В четверг последует предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель.

"Более низкие показатели инфляции и цены производителей повлекут падение цен на золото", — говорит Карнани.

Тем не менее, техническая картина для золота улучшается, отмечает Карло Альберто Де Каса из Kinesis Money.

"Котировки золота поднялись выше уровня ключевого сопротивления 1950 долларов и пытаются вырваться из торгового диапазона 1890-1950 долларов, в котором они держались последние несколько сессий", — говорит эксперт.

Что касается других металлов, то майские фьючерсы на медь упали в цене на 1,9% до 4,634 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину подорожали на 0,2% до 977,80 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий снизились в цене на 0,1% до 2416,80 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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