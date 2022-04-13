МОСКВА, 13 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки золота во вторник выросли четвертую сессию подряд, поскольку годовая инфляция в США в марте впервые за 40 лет поднялась выше 8%. Золото дорожает на данных о всплеске инфляции в США

Согласно опубликованным во вторник данным, индекс потребительских цен (CPI) США в марте вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале годовая инфляция составляла 7,9%. В последний раз инфляция поднималась выше 8% в январе 1982 года. За предыдущий месяц CPI подскочил на 1,2% — это самый стремительный месячный рост с тех пор, как ураган "Катрина" обрушился на побережье США в 2005 году. Ускорение инфляции связано с удорожанием бензина, продовольствия и недвижимости.

"Высокая инфляция продолжает оказывать поддержку котировкам золота. Мартовский показатель некоторые называют предшествующим пику инфляции", — отметил Адам Коос, президент Libertas Wealth Management Group. Даже планируемое повышение процентных ставок и рост доллара США, "судя по всему, не могут остановить рост котировок золота", добавил эксперт.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли 27,90 доллара, или 1,4%, по 1976,10 доллара за унцию. Майские фьючерсы на серебро выросли в цене 75 центов, или 3%, до 25,735 доллара за унцию.

По словам Кооса, рост инфляции в ближайшие месяцы может приостановиться.

Между тем базовый индекс потребительских цен (Core CPI), не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в марте вырос лишь на 0,3% по сравнению с февралем.

Однако "любое затишье (в росте) приобретет постоянный характер лишь при условии, что такие страны, как Китай, перестанут следовать политике нулевой терпимости в отношении коронавируса. (В противном случае) подобные жесткие меры продолжат содействовать перебоям в цепочках поставок и ускорению инфляции", считает Коос. Как только власти осознают, что коронавирус "с нами надолго, индекс CPI начнет снижаться", добавляет он.

Во вторник металл дорожал на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций составила 2,708% после достижения 2,8% впервые с января 2019 года. Снижение доходности облигаций сокращает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим купонного дохода.

Между тем майские фьючерсы на медь прибавили в цене 1,6% идо 4,71 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину потеряли почти 0,6% до 972,40 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий снизились в цене на 2,6% до 2354,30 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ