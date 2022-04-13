МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром коррекционно умеренно снижается после роста на 1,4% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на золото показали рост

По состоянию на 7.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,85 доллара, или на 0,25%, до 1971,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,12%, до 25,703 доллара за унцию.

В среду утром на рынке золота наблюдается коррекционное снижение цен после того, как торговым днем ранее драгметалл заметно вырос после выхода данных о потребительских ценах в США.

Так, годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась на 8,5%. Это максимальный показатель с 1981 года. Поэтому подскочил спрос на золото как инфляционный хедж.