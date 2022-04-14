МОСКВА, 14 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в среду выросли в цене пятую сессию подряд после того, как данные по оптовым ценам в США в марте продемонстрировали более значительный, чем ожидалось, рост. Золото дорожает на сохранении спроса на актив-убежище

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 8,60 доллара, или 0,4%, до 1984,70 долларов за унцию, самого высокого уровня закрытия с 11 марта.

Майские фьючерсы на серебро подорожали на 30 центов, или почти на 1,2%, до 26,03 доллара за унцию, также самого высокого уровня с 11 марта.

“Трейдеры знают, что инфляция не замедлится с текущего уровня за один день, хотя она, возможно, уже сформировала пик”, — отметил Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что военная операция на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей. Россия отвела войска из-под Киева, вместо этого сконцентрировавшись на Донбассе.

В среду золото дорожало на фоне снижения доходности казначейских облигаций, вызванного данными США по инфляции. По словам аналитика, хотя данные свидетельствовали об ускорении инфляции до нового 40-летнего максимума, они также указывают на вероятность достижения пика.

"Рынки учитывают в ценах склонность ФРС к более активному ужесточению денежно-кредитной политики. Вероятность стабилизации уровня инфляции будет ограничивать потенциал укрепления доллара, а это благоприятный фактор для золота, поскольку цены на него демонстрируют обратную корреляцию с курсом американской валюты", — добавляет Евангелиста.

Между тем рынок золота в целом сместил фокус внимания с недавнего роста доходности казначейских облигаций. По мнению аналитиков, основную поддержку металлу теперь оказывает его статус актива-убежища и инструмента хеджирования инфляционных рисков. Рост доходности казначейских облигаций повышает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим купонного дохода.

Майские фьючерсы на медь снизились в цене почти на 0,1%, до 4,712 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину подорожали на 1,8% до 989,60 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий снизились на 0,6% до 2339,50 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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