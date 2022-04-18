МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к евро и иене

По состоянию на 8.00 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,12% — до 4,7473 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16%, до 10315 долларов, алюминия — на 1,53%, до 3285,5 доллара, цинка снизилась на 1,11%, до 4412 долларов. В пятницу торгов не было из-за выходного дня по случаю Страстной пятницы.

Отрицательной динамике рынка меди в понедельник утром способствует рост курса доллара в ожидании повышения учетной ставки ФРС США. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,39%, до 100,71 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.

Кроме того, по словам аналитиков Marex, которые приводит газета Wall Street Journal, запасы меди на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на прошлой неделе, но "остаются на удивление небольшими в преддверии периода, когда можно ожидать увеличения спроса со стороны Китая".