МОСКВА, 19 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в понедельник выросли в цене, поскольку отсутствие перспектив скорого завершения российской военной операции на Украине способствует ускорению глобальной инфляции. В сложившейся ситуации котировки золота, воспринимаемого в качестве актива-убежища, получают поддержку, что позволило им закрыться на более чем 5-недельном максимуме. Золото дорожает как актив-убежище

"Золото получает прямую выгоду от инфляционных последствий украино-российского конфликта, которые теперь (как представляется) более существенны, чем непосредственно военные действия, если говорить о влиянии на рынки", – рассуждает Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. "Эти последствия формируют гиперинфляционные условия, заставляя инвесторов запасаться 'бумажными' и (физическими золотыми) активами в преддверии вероятного перехода к рецессии", – добавляет он.

Июньские контракты на золото на COMEX закрылись с повышением на 11,50 доллара, или на 0,6%, по 1986,40 доллара за унцию после достижения ранее в понедельник максимума на отметке в 2003 доллара за унцию. По итогам прошлой недели, укороченной ввиду пасхальных праздников, золото прибавило в цене 1,5%.

Майские контракты на серебро подорожали на 45 центов, или приблизительно на 1,8%, до 26,15 доллара за унцию. По итогам прошлой недели серебро подорожало на 3,5%. В пятницу торги на рынках США не проводились по случаю Страстной пятницы.

В понедельник западноукраинский город Львов предположительно подвергся российской ракетной атаке, в результате которой, по некоторым сообщениям, были пострадавшие. Полномасштабная фаза боевых действий ожидается на востоке Украины. Украинские войска продолжают удерживать часть Мариуполя, портового города на юго-востоке страны, отвергая предложения России о сдаче в плен.

"Ситуация на Украине является причиной роста цен на золото", — заявил Чинтан Карнани, директор по исследованиям в Insignia Consultants. Повышенные темпы инфляции будут сохраняться на протяжении более длительного периода, если эскалация конфликта на Украине продолжится, считает он. Золото зачастую рассматривается как инструмент хеджирования инфляционных рисков.

Объем торгов в понедельник был низким, поскольку рынки в Великобритании, большинстве стран Европы и отдельных регионах Азии были закрыты в связи с празднованием Светлого понедельника.

При этом с технической точки зрения ценам на золото необходимо превышать отметку в 2000 долларов за унцию во вторник и на протяжении оставшейся недели, чтобы можно было говорить о начале "очередной волны роста", отметил Карнани.

Золото получает поддержку на фоне спроса на активы-убежища, даже несмотря на повышение доходности казначейских облигаций и укрепление доллара. Два последних фактора обычно считаются негативными для золота.

"Эти негативные факторы нивелируются либо спросом на активы-убежища, либо масштабными покупками какого-то центрального банка, использующего возможности, чтобы запастись золотом", – сообщил Мариос Хаджикириакос, старший инвестиционный аналитик XM.

"Разрушительные санкции, введенные в отношении российского центрального банка, убедительно показали, что валютные резервы в период кризиса не так надежны, как золото", – заключает аналитик.

Тем временем майские фьючерсы на медь на COMEX закрылись с повышением на 1,7%, по 4,802 доллара за фунт. Июльские контракты на платину подорожали примерно на 2,7%, до 1020,50 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий выросли в цене на 3,8%, до 2445,10 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

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