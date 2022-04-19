Майские фьючерсы на медь дешевеют до $4,7878 за фунт на фоне укрепления доллара
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,3% — до 4,7878 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16%, до 10315 долларов, алюминия — на 1,53%, до 3285,5 доллара, цинка снизилась на 1,11%, до 4412 долларов. В пятницу торгов не было из-за выходного дня по случаю Страстной пятницы, в понедельник биржа была закрыта из-за праздника по случаю Пасхи.
На рынке меди во вторник утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует валютное ралли. Так, индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 100,98 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.
https://1prime.ru/commodities/20220419/836696383.html