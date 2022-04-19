МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, как лишить доллар статуса мировой валюты

По состоянию на 8.16 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,3% — до 4,7878 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16%, до 10315 долларов, алюминия — на 1,53%, до 3285,5 доллара, цинка снизилась на 1,11%, до 4412 долларов. В пятницу торгов не было из-за выходного дня по случаю Страстной пятницы, в понедельник биржа была закрыта из-за праздника по случаю Пасхи.

На рынке меди во вторник утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует валютное ралли. Так, индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 100,98 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.