МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 1,5% во вторник вечером на росте курса доллара и увеличении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Ответный удар. Какой альянс положит конец диктатуре доллара

По состоянию на 17.45 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 32,45 доллара, или на 1,63%, до 1954,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 3,33%, до 25,28 доллара за унцию.

В понедельник стоимость золота превысила психологическую отметку в 2 тысячи долларов за унцию. Теперь котировки драгметалла откатываются, а дополнительное давление оказывает укрепление курса американской валюты. При более дорогом долларе золото становится менее выгодным активом для держателей другой иностранной валюты.

Доллар поддерживается ожиданиями по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Во вторник доллар торгуется к иене на максимуме с 2002 года, а к евро — на максимуме с 2020 года. Доходность десятилетних гособлигаций растет до 2,913% с уровня предыдущего закрытия в 2,862%.

"Усиление геополитических рисков и опасений по поводу глобального роста может вызвать неприятие риска, в результате чего инвесторы устремятся в безопасные объятия золота. Однако укрепление доллара, рост доходности гособлигаций и ожидание повышения процентных ставок ФРС могут создать множество препятствий на этом пути", — комментирует рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.