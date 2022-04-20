МОСКВА, 20 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки золота во вторник откатились от достигнутого накануне максимума за пять недель, закрывшись на более чем недельном минимуме, тогда как индекс доллара США достиг более чем двухлетнего максимума. Золото заметно дешевеет на росте курса доллара

"Повышенные геополитические риски и беспокойство относительно мировой экономики могут привести к уменьшению склонности к риску. На этом фоне инвесторы могут покупать золото", — говорит Лукман Отунуга, аналитик FXTM. Тем не менее, укрепление доллара, рост доходности казначейских облигаций и ожидания повышения процентной ставки ФРС "могут создать проблемы для золота", считает он.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в понедельник заявил, что не видит необходимости в повышении процентной ставки ФРС более чем на 50 базисных пунктов. Однако он отметил, что центральный банк ранее поднимал процентные ставки сильнее, и поэтому Буллард не исключает потенциального повышения на 75 базисных пунктов.

Тем временем президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс во вторник сообщил, что ставки по федеральным фондам к концу года могут достигнуть отметки 2,5%.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 27,40 доллара, или 1,4%, по 1959 долларов за унцию, что стало минимумом с 11 апреля, тогда как майские фьючерсы на серебро упали в цене на 76 центов, или 2,9%, до 25,391 доллара за унцию.

По итогам сессии понедельника золото достигло максимума закрытия для самых активно торгующихся контрактов с 10 марта. В тот день торги завершились на 19-месячном максимуме 2000,40 доллара, согласно данным Dow Jones.

По данным FactSet, цены на золото выросли по итогам шести из последних семи сессий, несмотря на повышение доходности казначейских облигаций и укрепление доллара. Рост доходности облигаций повышает альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит купонного дохода. При этом укрепление доллара делает сырьевые товары, деноминированные в этой валюте, дороже для держателей других валют.

Доллар во вторник продолжил расти: индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, достиг максимума с марта 2020 года. Японская иена резко снизилась против доллара, поскольку Банк Японии по-прежнему придерживается чрезмерно мягкой политики, в то время как ФРС США готовится резко повысить процентные ставки и сократить свой баланс активов, пытаясь сдержать ускорение инфляции.

Между тем золото получает поддержку на фоне российско-украинского конфликта. Золото считается активом-убежищем в периоды геополитической неопределенности.

Технический анализ говорит о потенциале роста цен на золото, отмечает Отунуга, однако котировки, судя по всему, формируют новый диапазон. Поддержка расположена около 1960 долларов, а сопротивление – на 2000 долларах. В случае падения ниже 1960 долларов цены могут упасть к 1920 долларам. В случае прорыва выше 2000 долларов котировки могут испытать на прочность уровни сопротивления, расположенные на отметках в 2009, 2015 и 2050 долларов.

Между тем майские фьючерсы на медь завершили день с понижением на 1,8%, по 4,718 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину упали в цене на 3,1%, до 988,70 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий подешевели почти на 2,7%, до 2380,40 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

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