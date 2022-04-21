МОСКВА, 21 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в среду падали в цене вторую сессию подряд. Котировки продолжают откат с 5-недельного максимума, достигнутого ранее на этой неделе. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Золото торгуется на минимумах чуть более, чем за неделю, и откат цен может создать "возможности для покупок", отмечает Майкл Армбрастер, управляющий партнер Altavest. По его мнению, цена в 1920-1930 долларов может стать хорошей точкой входа для покупателей.

Если доходность 10-летних американских гособлигаций "выровняется и начнет снижаться на сомнениях по поводу (экономического) роста в США, в следующие месяцы цены на золото могут вырасти существенно выше 2000 долларов". Доходность казначейских облигаций обычно снижается, когда инвесторы начинают больше опасаться неустойчивости экономического роста и последствий для корпоративной прибыли, добавляет Армбрастер.

"Ситуация более сложна в связи с ожидаемым количественным ужесточением (в США), однако это в значительной мере уже учтено в ценах на рынке гособлигаций к настоящему времени". Несмотря на значительное повышение доходности казначейских облигаций, динамика золота "достаточно хорошая", считает аналитик.

Июньские контракты на золото на COMEX закрылись с понижением на 3,40 доллара США, или на 0,2%, по 1955,60 доллара за унцию. Майские контракты на серебро подешевели на 12 центов, или на 0,5%, до 25,271 доллара за унцию. Во вторник золото подешевело на 1,4% после того, как цены завершили торги понедельника на 5-недельном максимуме. Серебро во вторник упало в цене на 2,9%.

После прорыва на предыдущей сессии поддержки на отметке 1960 долларов за унцию золоту в среду приходится несладко, несмотря на небольшое снижение доходности казначейских облигаций, размышляет Лукман Отунуга, рыночный аналитик FXTM.

"Драгоценный металл по-прежнему подвержен воздействию конфликтующих сил, и это продолжает отражаться на ценовой динамике", – добавил Отунуга в интервью MarketWatch. "Если золото не сможет найти новый фундаментальный импульс (роста), цены могут быть заперты в диапазоне 1960-1920 долларов в оставшейся части недели", – заключает аналитик.

По словам аналитиков, разговоры о формировании пика инфляции в США и замедление роста экономики, возможно, оказывают понижательное давление на драгоценные металлы. Ранее эти металлы получали поддержку благодаря статусу инструментов хеджирования инфляционных рисков. Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту мировой экономики до 3,6% в 2022 году против январского прогноза 4,4%. В МВФ сослались на инфляцию и российско-украинский конфликт.

В целом в среду сырьевые товары торгуются разнонаправленно. "Замедление (экономического) роста (в Китае и ЕС) и разговоры о возможном формировании пика инфляции начинают ослаблять спрос на металлы, включая золото, в качестве инструментов хеджирования инфляционных рисков", — отметил Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Фьючерсы на другие металлы, кроме палладия, тоже закрылись с понижением. Июньские контракты на палладий прибавили в цене 3,4%, достигнув 2462,10 доллара за унцию. Июльские фьючерсы на платину упали в цене на 0,2%, до 987 долларов за унцию. Майские контракты на медь снизились в цене на 1,4%, до 4,652 доллара за фунт.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ