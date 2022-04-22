МОСКВА, 22 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки золота в четверг снизились по итогам третьей сессии подряд после того, как в понедельник достигли 5-недельного максимума закрытия выше 2000 долларов США за унцию. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 7,40 доллара, или 0,4%, по 1948,20 доллара за унцию. За истекший период недели золото снизилось в цене на 1,4%. Майские фьючерсы на серебро подешевели на 65 центов, или 2,6%, до 24,621 доллара за унцию (-4,0% с начала недели).

В среду цены на золото испытывали давление, так как реальная, то есть с поправкой на инфляцию, доходность 10-летних казначейских облигаций ненадолго поднялась выше нулевой отметки, впервые с 2020 года. Ранее золоту в целом удавалось противостоять повышению доходности казначейских бумаг, которое увеличивает альтернативные издержки владения драгоценным металлом, не приносящим процентного дохода.

"На этой неделе прозвучал ряд жестких комментариев со стороны представителей ФРС США, а реальная доходность казначейских облигаций перешла на позитивную территорию, из-за чего привлекательность золота и серебра ослабла", — отметили аналитики Zaner.

Кроме того, "снижение доллара практически не повлияло на котировки", и это говорит о нехватке интереса инвесторов к этим металлам, добавили они.

Тем не менее, поддержку золоту оказывает спрос на него в качестве актива-убежища, поскольку российская военная операция на Украине продолжается.

Москва передала Киеву свой проект мирного соглашения, утверждение которого может означать завершение спецоперации. При этом США и их страны-союзницы продолжают снабжать Украину вооружением, теперь еще и тяжелым, чтобы отражать наступление российских войск в промышленном регионе на востоке страны. По данным разведки Министерства обороны Великобритании, Россия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи в проведении спецоперации в преддверии празднования Дня победы 9 мая.

Золото, вероятно, продолжит получать поддержку, в то время как трейдеры будут внимательно следить за событиями до 9 мая в России, считает Стивен Иннес из SPI Asset Management.

"Многие предполагают серьезную эскалацию конфликта в этот отрезок времени, ожидая, что Россия может переломить ход событий до празднования столь важной (для Москвы) даты. В ближайшие дни можно ожидать дополнительных санкций, которые окажут поддержку золоту посредством нарушения цепочек поставок и усиления инфляции", — добавил он.

Между тем майские фьючерсы на медь закрылись с повышением на 1,1%, по 4,704 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину снизились в цене примерно на 2,0%, до 967,80 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий подешевели на 1,7%, до 2420,20 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts, перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ