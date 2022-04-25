МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром заметно снижается на сохраняющихся опасениях за китайскую экономику ввиду карантинных ограничений в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар укрепляется на перспективах повышения ставки ФРС

По состоянию на 8.45 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,32%, до 4,5412 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,7%, до 10110 долларов, алюминия — на 1,59%, до 3245,5 доллара, цинка — на 0,35%, до 4434,5 доллара.

Цены на медь начинают неделю со снижения из-за макроэкономических опасений в Азии. Инвесторов беспокоит влияние карантинных ограничений в Китае как на экономику страны, так и в целом на глобальный сырьевой рынок.