МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром растет на сохранении спроса на металл, благодаря чему он снова дороже 1,9 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Россиян научили правильно покупать золото

По состоянию на 8.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 8,9 доллара, или на 0,47%, до 1904,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,72%, до 23,84 доллара за унцию.

По словам аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch), которого цитирует газета Wall Street Journal, золото может оставаться в высоком спросе как инфляционный хедж и надежный актив из-за продолжающейся ситуации на Украине.

Фрич также отметил, что наблюдающийся рост доходности гособлигаций США не может в полной мере остановить увеличение цен на металл, а только замедлить его.