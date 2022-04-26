МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром умеренно растет в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.51 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,49%, до 4,5215 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 3,37%, до 9769 долларов, алюминия — на 4,78%, до 3090,5 доллара, цинка — на 6%, до 4168,5 доллара.

Падение цен на медь в понедельник более чем на 3% было связано с опасениями инвесторов за экономику Китая в условиях введенных в стране карантинных ограничений, а также ожиданиями ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Позитив на фондовых рынках Азии, основного потребителя меди, также поддерживает котировки промышленного металла.