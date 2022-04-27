МОСКВА, 27 апр- Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото во вторник закрылись небольшим ростом. Накануне этот драгоценный металл завершил торги на минимуме с конца февраля, поскольку участники рынков предпочитали другие активы убежища. Цена на золото немного поднимается в рамках коррекции

Июньские фьючерсы на золото во вторник на COMEX подорожали на 8,10 доллара, или на 0,4%, до 1904,10 доллара за унцию. В понедельник золото закрылось на самой низкой отметке с 25 февраля, а по итогам прошлой недели снижение его котировок составило 2,1%.

Июльские (наиболее активно торгующиеся) контракты на серебро подешевели на 14 центов, или на 0,6%, до 23,572 доллара за унцию. Майские фьючерсы на серебро, экспирация которых произошла по окончании торговой сессии вторника, закрылись снижением на 12,6 центов, или на 0,5%, по 23,544 доллара за унцию.

Мировые фондовые рынки последнее время волатильны. Инвесторы опасаются масштабного локдауна в Пекине, где наблюдается вспышка коронавируса. Котировки золота, которое часто рассматривается как актив-убежище в периоды рыночной волатильности, снижаются от достигнутого в начале марта краткосрочного максимума свыше 2000 долларов из-за роста доходности казначейских облигаций, делающего золото менее привлекательным.

Между тем аналитик Commerzbank Даниель Бриземан считает, что падение цен на золото в понедельник могло быть результатом вынужденных продаж и укрепления доллара.

"Во время предыдущих аналогичных периодов золото часто испытывало давление, поскольку его стремились продать, чтобы восполнить потери на других рынках, — отмечает он. — В понедельник фондовые рынки на какое-то время оказались под сильным давлением. При этом во вторник цены на золото смогли снова превысить отметку 1900 долларов", — добавил эксперт.

Золото, вероятно, будет получать хорошую поддержку и подтвердит свой статус актива-убежища и инструмента хеджирования инфляционных рисков, полагает Бриземан.

Майские фьючерсы на медь во вторник подешевели почти на цент, или на 0,2%, до 4,4410 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину выросли в цене на 7,10 доллара, или на 0,8%, до 912,10 доллара за унцию. Июньские контракты на палладий подорожали на 56,40 доллара, или на 2,7%, до 2178,50 доллара за унцию после того, как в понедельник потеряли в цене 10,7% из-за опасений по поводу Китая.

— Автор William Watts, перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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