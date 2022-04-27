МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром активно растет из-за некоторого увеличения рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов. В США с иронией рассказали о судьбе доллара из-за действий Байдена

По состоянию на 9.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,38%, до 4,4752 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,93%, до 9860 долларов, алюминия – снизилась на 0,84%, до 3064,5 доллара, цинка – увеличилась на 0,36%, до 4183,5 доллара.

В среду на рынках наблюдаются более рисковые тенденции. Так, евро укрепляется к доллару, а нефть дешевеет, в то время как цены на золото умеренно снижаются. Такая динамика положительно сказывается на стоимости промышленного металла.