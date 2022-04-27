МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду вечером на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Россиян научили правильно покупать золото

По состоянию на 17.45 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 16,7 доллара, или на 0,9%, до 1886,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дешевеет на 0,3%, до 23,473 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает укрепление американской валюты. Инвесторы продолжают оценивать перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что поддерживает курс доллара. Так, ранее в ходе торгов индекс доллара превысил 103 пункта впервые с января 2017 года. При укреплении курса доллара драгметалл становится менее выгодным активом. При этом аналитики полагают, что поддержку золоту продолжит оказывать геополитическая неопределенность.

"Поскольку повышение процентных ставок почти гарантированно центральным банков США в мае и июне и, весьма вероятно, что и в июле, низкая доходность золота привела к тому, что оно потеряло популярность среди инвесторов. Тем не менее 1900 долларов остается очень высоким уровнем для золота и, учитывая хрупкое состояние рынков в настоящее время, возобновление торговли на страхе не займет много времени, чтобы снова подтолкнуть цену вверх.