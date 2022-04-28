МОКВА, 28 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Скачок доллара США в среду продолжал оказывать давление на рынок золота. Фьючерсы на этот металл завершили торги на двухмесячном минимуме. Золото дешевеет на укреплении доллара

Июньские фьючерсы на золото на COMEX упали в цене на 15,40 доллара, или на 0,8%, до 1888,70 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это самая низкая цена закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с 25 февраля. Майские фьючерсы на серебро подешевели на 8 центов, или на 0,3%, до 23,46 доллара за унцию.

Золоту не удалось привлечь спрос даже после того, как Россия приостановила поставки природного газа в Польшу и Болгарию на фоне эскалации напряженности вокруг российской военной операции на Украине.

По словам аналитиков, золоту мешает дальнейший рост доллара, индекс которого на ICE повысился до самых высоких отметок с 2017 года. Укрепление доллара делает сырьевые товары, торгующиеся за данную валюту, более дорогостоящими для держателей других валют. Доллар получает поддержку на ожиданиях более активного повышения процентных ставок ФРС и сворачивания стимулирующих мер на фоне рекордного роста инфляции.

Котировки золота не смогли удержаться выше 1900 долларов, хотя российско-украинский конфликт должен способствовать покупкам этого металла, который считается защитным активом, отмечает Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money. Такая динамика отражает степень влияния действий ФРС США на рынок, считает он.

"Повышение процентных ставок ФРС США практически гарантированно в мае и июне и очень вероятно в июле. На этом фоне интерес инвесторов к золоту, не приносящему гарантированного дохода, ослаб", — подчеркнул Роулинг, напомнив, что примерно месяц назад котировки золота превышали 2000 долларов за унцию.

"Уровень 1900 долларов за унцию исторически считается очень высоким, — говорит эксперт. — Учитывая хрупкое состояние рынков в настоящее время, цены могут быстро возобновить рост на фоне усиления страхов инвесторов".

Котировки июльских фьючерсов на медь выросли на 0,2% до 4,475 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину упали в цене на 0,2% до 910,40 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий подорожали на 0,8% до 2195,10 доллара за унцию.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz (Конец)

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