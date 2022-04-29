МОСКВА, 29 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в четверг закрылись небольшим ростом после того, как завершили сессию среды на 2-месячном минимуме. Давление на цены оказывает укрепление доллара США. Цена на золото продолжает падать в четверг вечером

Июньские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 2,60 доллара, или на 0,1%, до 1891,30 доллара за унцию. Торги в среду они завершили на самой низкой отметке с конца февраля. Майские контракты на серебро подешевели на 33 цента, или на 1,4%, до 23,13 доллара за унцию.

Котировки золота с трудом преодолевают давление со стороны растущего доллара США.

"Цена золота падает, поскольку доллар продолжает укрепляться на фоне ожидаемого повышения процентных ставок ФРС", — отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Индекс доллара на ICE в четверг вырос до 5-летнего максимума. Японская иена упала в цене после того, как Банк Японии объявил о намерении покупать неограниченный объем 10-летних гособлигаций по фиксированной ставке для поддержания их доходности на уровне 0,25%. Евро также остается под давлением, опустившись ниже 1,05 доллара впервые за пять лет.

Инвесторы готовятся к переходу ФРС к более агрессивному повышению процентных ставок для обуздания подскочившей до рекордных уровней инфляции. Ожидается, что на заседании 3-4 мая и последующих заседаниях американский центробанк может повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов.

“На ближайших заседаниях ФРС, вероятно, будет настроена очень агрессивно, — полагает Мойя. – Вопрос лишь в том, сколько заседаний это продлится – три или четыре".

Проводимая Китаем политика нулевой терпимости к COVID и эскалация конфликта на Украине (в том числе решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию) также поддерживают интерес к защитным активам, добавляет Мойя.

Котировки золота получили небольшую поддержку после выхода данных, указавших на сокращение экономики США в 1-м квартале, заставивших доллар отступить от ранее достигнутых максимумов.

ВВП США в 1-м квартале снизился на 1,4% в годовом исчислении. Это сокращение было в основном обусловлено рекордным дефицитом внешней торговли, уменьшением государственных расходов и снижением товарно-материальных запасов. Высокие потребительские расходы и инвестиции со стороны бизнеса сигнализируют о том, что экономика продолжает уверенно расти.

В четверг Всемирный совет по золоту сообщил, что спрос на золото с 1-м квартале вырос на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года, благодаря значительному притоку инвестиций в ETF. Если цена золота в долларах США выросла на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, то спрос на него (без учета внебиржевых транзакций) увеличился до 1234 тонн, что является максимумом с 4-го квартала 2018 года и на 19% выше среднего пятилетнего значения 1039 тонн, говорится в квартальном отчете совета.

Фьючерсы на медь подешевели на 0,9% до 4,44 доллара за фунт.

Июльские контракты на платину снизились в цене на 0,7% до 911,10 доллара за унцию, а фьючерсы на палладий выросли на 0,7% до 2210,10 доллара за унцию.

— Автор William Watts, перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ