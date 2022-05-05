МОСКВА, 5 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в среду завершили регулярную сессию с понижением, но выросли в ходе электронных торгов после того, как ФРС повысила свою ключевую процентную ставку на половину процентного пункта. Цены на золото перешли к небольшому росту

На момент написания статьи стоимость июньских фьючерсов на золото на электронных торгах составляла 1873 доллара за унцию.

"ФРС повысила процентную ставку на 50 б.п., но тот факт, что это уже ожидалось рынками, успокоило нервы некоторых трейдеров", — пишет Наим Аслам, главный аналитик AvaTrade.

Очные торги по золоту завершились до объявления решения ФРС. Июньские контракты на золото на COMEX снизились на 1,80 доллара, или менее чем на 0,1%. Июльские фьючерсы на серебро снизились в цене на 27 центов, или на 1,2%, до 22,40 доллара за унцию.

Федеральная резервная система США по итогам заседания в среду приняла решение о повышении ставок на половину процентного пункта и анонсировала сокращения своего баланса активов размером в 9 трлн долларов. Обычно центробанк повышает свою ставку на четверть процентного пункта. Последний раз ставка повышалась на половину процентного пункта в 2000 году.

— Авторы Joy Wiltermuth, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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