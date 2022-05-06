МОСКВА, 6 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в четверг незначительно выросли на фоне роста доллара США, доходности американских облигаций и разворота на Уолл-стрит после кратковременного ралли. Цена на золото увеличивается после заседания ФРС США

В среду фондовый рынок рост после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк не планирует повышать процентную ставку на 75 базисных пунктов на следующем заседании. Однако в четверг активы-убежища вновь пользовались спросом, и рынок сдал завоеванные на предыдущей сессии позиции.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 6,90 доллара, или 0,4%, до 1875,70 доллара за унцию. Фьючерсы на серебро подорожали на 0,2%, до 22,443 доллара за унцию.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 3,1%, а индекс доллара ICE вырос на 1,3%.

Что касается экономических новостей, то первичные заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросли на 19 000 до 200 000. Производительность труда в США в 1-м квартале сократилась на 7,5% годовых, что стало самым значительным падением с 1947 года. Удельные расходы на оплату труда подскочили в 1-м квартале на 11,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Июльские фьючерсы на медь упали в цене на 1,1% до 4,2915 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину подешевели на 0,6% до 973,40 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий снизились в цене на 2,6% до 2177,40 доллара за унцию.

— Авторы Joy Wiltermuth, Steve Goldstein; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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