МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на старте торгов снижаются и колеблются в районе 980-1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

Так, цена июньских фьючерсов на газ по индексу TTF в начале торгового дня составила 1000 доллара за тысячу кубических метров, что на 2,6% ниже расчётной цены понедельника (1027,9 доллара). После этого стоимость "голубого топлива" немного выросла и поднялась до 1002,9 доллара. Но затем темпы снижения котировок ускорились, цены опустились до 980,4 доллара, что на 4,6% ниже расчётной цены понедельника. Пока что эта отметка остается ценовым минимумов торгов вторника.