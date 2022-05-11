МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду коррекционно растет после снижения за предыдущие пять торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Доллар ослабевает к евро и иене перед выходом статистики по США

По состоянию на 10.13 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,27%, до 4,2115 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,1%, до 9228,5 доллара, алюминия — на 0,05%, до 2753,5 доллара, цинка — на 0,48%, до 3597,5 доллара.

Цена на медь в среду восстанавливаются после снижения на 4,2% за пять предыдущих дней. В основном такой динамике способствовали коронавирусные ограничения в крупнейшем импортере меди — Китае.