МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цена золота в четверг утром опускается на фоне растущего индекса доллара, свидетельствуют данные торгов. Предсказан новый мировой валютный шторм

По состоянию на 8.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,06 доллара, или на 0,15%, — до 1850,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,92% — до 21,337 доллара за унцию.

Динамика драгоценного металла обратно пропорциональна динамике американской валюты. Так, в случае укрепления доллара золото становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает. На данный момент индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 104,03 пунктов, что делает драгметалл менее привлекательным для покупки.

Стоимость драгметалла с начала месяца опустилась на 3,2% в связи с ожиданиями ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой и ростом курса доллара. Таким образом, золото утратило свою ценовую отметку в 1900 долларов за тройскую унцию, которую оно достигало на геополитическом напряжении.