МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг падает на 2,8% на опасениях за спрос со стороны Китая из-за антиковидных ограничений, свидетельствуют данные торгов. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро

По состоянию на 10.16 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 2,78%, до 4,0973 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,21% — до 9340 долларов, алюминия — на 0,89%, до 2778 долларов, цинка — на 1,97%, до 3668,5 доллара.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с коронавирусом в крупнейшем импортере меди — Китае. Для блокировки вируса страна ввела ряд ограничений, в том числе на передвижение.

"Хотя в некоторых районах Шанхая количество случаев заражения коронавирусом уменьшилось, Китай по-прежнему не желает отказываться от политики "нулевого COVID-19", что будет оставаться риском для спроса на сырьевые товары", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ING.