МОСКВА, 12 мая — Dow Jones/ПАЙМ. Котировки золота в четверг снизились, продемонстрировав наихудшую динамику за примерно неделю, поскольку опасения по поводу инфляции привели к резкому усилению доллара, оказав давление на котировки этого драгоценного металла. Цена на золото падает на фоне укрепления доллара

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 29,10 доллара, или 1,6%, по 1824,60 доллара за унцию. Котировки показали наиболее значительное снижение со 2-го мая, закрывшись на минимуме с 7 февраля 2022 года.

Июльские фьючерсы на серебро упали в цене на 3,7%, до 20,773 доллара за унцию.

Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, на момент написания статьи прибавил 0,9%, приблизившись к 20-летнему максимуму. Укрепление доллара считается негативным фактором для сырьевых товаров, номинированных в американской валюте, поскольку в этом случае они становятся более дорогими для зарубежных покупателей.

"Котировки золота находятся вблизи опасных с технической точки зрения уровней, — отметил Эдвард Мойя, старший аналитик Oanda. – Отметка в 1800 долларов за унцию уже не так далеко".

Если распродажа на рынке золота наберет обороты, то может повториться ситуация, когда цены на драгоценный металл снижались на 100 долларов в день, предупредил эксперт. Опасения по поводу устойчиво высокой инфляции сменились страхами относительно потенциального замедления мировой экономики, что и заставило инвесторов вкладываться в доллар, добавил он.

Годовой рост цен производителей в США в апреле замедлился до 11,0% против 11,5% в марте, однако инфляционное давление в американской экономике по-прежнему осталось крайне сильным.

Опубликованный в среду индекс потребительских цен (CPI) за апрель может говорить о том, что инфляция в США достигла пика. Тем не менее темпы роста цен превысили прогнозы: за апрель CPI вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если в мае инфляция останется высокой, ФРС на следующем заседании в июне может рассмотреть возможность повышения процентных ставок на 75 базисных пунктов, считает Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявлял, что центральный банк планирует повышать на 50 базисных пунктов в рамках ближайших двух заседаний.

"На этом фоне любой потенциал роста цен на золото, связанный с ролью этого металла в качестве актива-убежища, может быть ограничен из-за укрепления доллара", — подчеркнул он.

Тем временем фьючерсы на медь на COMEX упали в цене на 2,6%, до 4,1005 доллара за фунт, июльские фьючерсы на платину подешевели на 5,9%, до 931,40 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий обвалились на 7,3%, до 1866 долларов за унцию.

— Авторы Joy Wiltermuth, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ