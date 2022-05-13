МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цена золота в пятницу утром восстанавливается после падения на 1,57% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Назван курс рубля, который "разорвет" российский бюджет

По состоянию на 7.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,45 доллара, или на 0,02%, — до 1825,76 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,21% — до 20,816 доллара за унцию.

На рынке золота в пятницу утром наблюдается коррекционный рост после снижения цены на 1,57% днем ранее. Такой динамике способствовал резкий рост индекса доллара до 104,93 пункта.

Более дорогой доллар способствовал потере золота своей ценовой отметки в 1900 долларов. Кроме того, возвращение аппетита инвесторов к риску также снизило спрос на драгоценный металл.

"Хотя золото считается безопасным активом, в последнее время оно не оправдывает этой репутации", — сказали газете Wall Street Journal аналитики DailyFX.