МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу коррекционно растет после резкого снижения на 2,58% торговым днем ранее из-за локдауна в Китае, свидетельствуют данные торгов. Азиатские валюты достигли многолетних минимумов против доллара

По состоянию на 8.10 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,58%, до 4,0973 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,68% — до 9090 долларов, алюминия — на 1,3%, до 2742 долларов, цинка — на 3,78%, до 3530 долларов.

Инвесторы по сырьевым товарам продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в крупнейшем импортере меди — Китае. В связи со вспышкой COVID-19 в стране, власти вводят все новые ограничения, в том числе на передвижение.

"Официальные лица сначала отрицали возможность введения полной изоляции, но позже объявили, что в городе начнется полномасштабная проверка на нуклеотиды с пятницы по воскресенье, и призвали людей работать дома в пятницу", — рассказали газете Wall Street Journal аналитики ING.