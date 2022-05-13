МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Запасы алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) опустились до самого низкого с 1997 года уровня и составили 260,3 тысячи тонн, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные биржи. Путин призвал к обновлению стратегии развития отечественной металлургии

"Запасы алюминия упали на 9,7% — до 260 275 тонн, превысив предыдущий минимум, установленный в 2000 году, и достигли рекордного уровня по данным, относящимся к 1997 году", — пишет агентство.

По словам руководителя отдела исследований Sucden Financial Ltd. Джорди Уилкса (Geordie Wilkes), которые приводит агентство, перспективы спроса на алюминий во всем мире довольно слабые, но нехватка предложения уже ощущается.

По состоянию на 12.29 фьючерсы на алюминий дорожают на 0,29%, до 2750 долларов за тонну.