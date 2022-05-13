МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цена золота днём перешла к снижению более чем на 1% и опускалась уже ниже 1800 долларов за тройскую унцию, впервые за 14 недель, свидетельствуют данные торгов. СМИ сообщили о рекордном сокращении запасов алюминия на бирже Лондона

По состоянию на 16.38 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 20,34 доллара, или на 1,11%, до 1804,26 доллара за тройскую унцию, но ранее в ходе торгов цена золота опускалась до 1797,45 доллара. А с начала недели стоимость золота теряет уже более 4%.

Июльский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,47%, до 20,675 доллара за унцию.

Основные фондовые индексы мира сегодня заметно повышаются, цены на нефть также сильно растут. Традиционно золото выступает как более надежный актив, поэтому преобладание рисковых настроений негативно для котировок драгметаллов.