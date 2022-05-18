МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цена золота в среду утром снижается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро на "ястребиных" комментариях главы ФРС

По состоянию на 8.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,14 доллара, или на 0,55% — до 1808,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,99% — до 21,535 доллара за унцию.

Индекс доллара увеличивается на 0,07 пункта на "ястребиных" заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности к "более агрессивным" шагам для снижения инфляции в стране, включая дальнейшее повышение процентной ставки.

В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что не опасается рецессии в американской экономике. Вслед за этим в начале мая ФРС повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,75-1%, для борьбы с инфляцией.

С тех пор золото оказалось под давлением растущего курса доллара. Котировки в конце апреля ушли ниже психологической отметки 1900 долларов, а 13 мая протестировали следующий круглый уровень — 1800 долларов, но затем немного скорректировались вверх.