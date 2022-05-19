МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг восстанавливается после снижения на 1,4% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к иене на перспективах повышения ставки ФРС

По состоянию на 9.01 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,92%, до 4,19 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,4% — до 9235 долларов, алюминия — на 1,14%, до 2857,5 доллара, цинка — на 1,13%, до 3620 долларов.

На рынке меди в четверг наблюдается коррекционный рост после того, как днем ранее стоимость сырья заметно снизилась.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг состояния экономики крупнейшего ее импортера — Катая. Из-за вспышки коронавируса власти Шанхая ввели ряд ограничительных мер, которые способствовали снижению спроса на сырьевые товары и топливо. Затем, по мере улучшения ситуации, Шанхай заявил о намерении снять ограничения с 1 июня.