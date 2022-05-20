МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу растет, увеличившись также за предыдущие дни недели уже на 2%, в связи с оптимизмом вокруг спроса со стороны крупнейшего импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов. Евро слабеет к доллару в рамках коррекции

По состоянию на 9.19 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,72%, до 4,307 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,95% — до 9415,5 доллара, алюминия — на 1,71%, до 2906,5 доллара, цинка — на 2,61%, до 3714,5 доллара.

В итоге с начала торговой недели стоимость меди выросла на 2,7%, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли намерения властей Шанхая снять коронавирусные ограничения.

Однако все еще сохраняются некоторые опасения. "Хотя общее количество случаев коронавируса в Китае снижается, многие ограничения остаются в силе, а локальные вспышки продолжают вызывать опасения по поводу дальнейших блокировок", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики TD Securities.