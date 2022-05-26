МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Цена золота в четверг днём незначительно поднимается в стоимости при столь же символическом снижении утром — инвесторы в нерешительности в попытках предсказать темпы ужесточения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов. Металлурги жалуются на убыточность экспорта полуфабрикатов

По состоянию на 17.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,63 доллара, или на 0,09%, до 1847,93 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,45% — до 21,968 доллара за унцию.

Утром золото чуть дешевело, но оставалось всё в том же узком интервале 1840-1850 долларов за унцию.

Инвесторы обращают внимание на данные протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор отметил в документе, опубликованном в среду вечером, что считает уместным повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов "на паре следующих заседаний". Следующее заседание запланировано на 14-15 июня, а затем — на 26-27 июля.

От этой политики зависят как уровень будущей инфляции в США, так и курс доллара, что будет влиять и на золотые котировки.

Но не все инвесторы пока уверены в нерушимости обозначенных планов ФРС, хотя, по данным CME Group, более 90% аналитиков прогнозируют, что учётная ставка по итогам июльского заседания составит 1,75-2% против текущих 0,75-1%, что и соответствует двум повышениям по 50 б.п.