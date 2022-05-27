МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цена меди в пятницу утром растет на фоне более слабого курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,56%, до 4,2965 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,21%, до 9353 долларов, алюминия — на 0,31%, до 2865 долларов, цинка — на 0,4%, до 3735,5 доллара.

На рынке меди в пятницу утром наблюдается положительная динамика, чему способствует доллар, индекс которого уменьшается на 0,55%, до 101,49 пункта. Снижение курса американской валюты обусловлено статданными по США. Так, ВВП страны в первом квартале 2022 года, согласно второй оценке, снизился на 1,5% в пересчете на год. Аналитики, напротив, ожидали улучшения оценки до 1,3%. Первая оценка предполагала сокращения экономики США на 1,4%.