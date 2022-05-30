МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Цена меди в понедельник утром растет на ожиданиях более быстрого восстановления экономики крупнейшего ее импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов. Медь дешевеет на вероятном экономическом спаде в Китае

По состоянию на 7.45 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,32%, до 4,336 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,13%, до 9459 долларов, алюминия — на 0,23%, до 2871,5 доллара, цинка — на 2,89%, до 3843,5 доллара.

Спрос на медь растет по мере ожиданий более быстрого восстановления экономики Китая после того, как власти Шанхая объявили о ряде стимулирующих мер после пандемии коронавируса.